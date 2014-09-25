وزير الرى يزور توشكى ويطلق المياه في أول بئر جوفى يعمل بالطاقة الشمسية

أطلق الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، المياه لأول مرة فى بئر جوفى يعمل بالطاقة الشمسية فى مشروع توشكى لزراعة نحو 100 ألف فدان.

جاء ذلك في إطار جولة بمنشآت الرى بمشروع توشكى يقوم خلالها مغازى بالمرور على كامل الترع الرئيسية والمشروعات الميكانيكية والهندسية، للتأكد من سلامة محطات الرفع ومن سلامة أعمال التبطين على فرع 3 بطول 23 كيلو مترًا، فضلًا عن زيارة محطة طلمبات توشكى والاجتماع بممثلى الشركات العاملة فى المشروع ومهندسى الوزارة فى مشروع جنوب الوادى.

وذكرت وزارة الرى، في بيان لها، ان الزيارة تشمل ايضا إطلاق المياه بفرع رقم (3) للزمام قدرة 100الف فدان المخصصة لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، وتشغيل المحطة رقم (1) تمهيداً لزراعة 90 الف فدان وتفقد أعمال إنشاء الفرع و جميع الأعمال الصناعية من كباري ومأخذ و محطات رفع تمت بتمويل من شركة الظاهرة للتنمية الزراعية.

ويقوم مغازى خلال الزيارة بتفقد الجسر التكويني علي نهاية خور توشكي للاطمئنان علي حالة الجسر وذلك لوصول منسوب بحيرة ناصر أمام السد العالي الى 15ر178متر، للاطمئنان على سلامته وتحمله لارتفاع في المناسيب مستقبلاً.

كما يتفقد الوزير مشروع زراعة 30 الف فدان من ضمن اكثر من مليون فدان من المرحلة الاولي من المشروع القومى الذى اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 4 ملايين فدان، مشيرا الى ان هذه المساحة معتمدة علي المياه الجوفية وتم توقيع برتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الاولي (أ) من حفر الابار الجوفية لـ (50) بئرا جوفيا من ضمن 250 بئرا جوفيا اللازمة لزراعة 30 الف فدان و تكلفة الــ50 بئرا 125 مليون جنيه بالإضافة الي 2 مليون جنيه لزوم تأهيل 52 بئرا جوفيا موجودة بالمنطقة.

ويشهد مغازى خلال الجولة تشغيل محطة الرفع رقم 1 لأول مرة منذ إنشائها ضمن 3 محطات كبرى أقيمت بغرض رفع مياه الرى للأراضى الواقعة على فرع 3 بقيمة 85 مليون دولار منحة من صندوق أبوظبى للتنمية، وذلك تمهيدا لزراعة 30 ألف فدان خلال شهور بمحصول القمح الاستراتيجى كمرحلة أولى من 100 ألف فدان مخصصة للإمارات.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الرى بانه تمت بنحاح تجارب عبور مياه الري بالسحارة اسفل مفيض توشكي بتكلفة 140 مليون جنيه والتأكد من كفاءة التشغيل لانفاق السحارة وقدرتها علي الاحتفاظ بالمياه وإمرارها لفرعي 3 و 4 لضمان وصول المياه لنهايات جميع الاراضي المستصلحة والمخصصة والتي ستسهم في احداث انطلاقة و زيادة في معدلات الاستصلاح و الزراعات بالمشروع.

أ ش أ