القوات الكردية تصد تقدم «داعش» نحو كوباني بشمال سوريا

قال مسؤولان كرديان،الخميس، إن القوات الكردية في شمال سوريا صدت تقدم مقاتلي «داعش» نحو مدينة كوباني الحدودية في اشتباكات وقعت خلال الليل.

وكان مقاتلو «داعش» شنوا هجوما جديدا لمحاولةالاستيلاء على المدينة قبل أكثر من أسبوع بعد قتال استمر شهورا.

وفر أكثر من 100 ألف كردي من المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب والقرى المحيطة بها وعبروا الحدود إلى تركيا.

وقال المسؤولان إن تنظيم «داعش» ركز مقاتليه جنوبي كوباني في ساعة متأخرة الأربعاء وتقدم صوب المدينة لكن قواتحماية الشعب الكردية صدت الهجوم.

وأكد أوجلان إيسو أحد المسؤولين الأكراد عن شؤون الدفاع أنقوات حماية الشعب أوقفت تقدم التنظيم جنوبي كوباني.

وقال هاتفيا «مقاتلونا أمنوا المنطقة وعثرنا على 12 جثة لمقاتلي داعش».

وأضاف أن مقاتلي التنظيم مازالوا موجودين إلى الشرق والغرب من المدينة مع استمرار القتال في الجنوب.

وقال المسؤولان إنهما سمعا أزيز طائرات حربية تحلق فوق كوباني مساء الأربعاء للمرة الأولى لكن لم تعرف أهدافها على الفور.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات الجوية التي تقودها الولاياتالمتحدة استمرت لليلة ثالثة مساء الأربعاء مستهدفة مصافي النفطالخاضعة لسيطرة «داعش» في شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 مقاتلين من قواتحماية الشعب قتلوا خلال الاشتباكات الليلية.