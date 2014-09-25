وداعًا «الصالح خالد».. تاجر السعادة الذى رحل قبل أن يصل لشط «الجزيرة»

تقرير: أحمد أشرف

مسيرة فنية مميزة بدأها «تاجر السعادة»، بعد أن أكمل عامه الـ36، استطاع خلالها أن يجسد مجموعة من الأدوار المركبة، فقدم «هي فوضى» و«فبراير الأسود» و«الريس عمر حرب»، له مايقرب من 70 عملًا، منهم حوالي 16 مسلسلًا، 32 فيلما، 5 مسرحيات، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

ﻭﻟﺪ صالح، عام 1964 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، تخرج من كلية الحقوق عام 1987، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ثم مسارح ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﻬﻨﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺑﺮﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

من أوائل الأدوار التي قدمها صالح كان دور «مأمون الشناوي» بمسلسل أم كلثوم في آواخر التسعينيات، وﺗﻔﺮﻍ صالح ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000 حيث كان عمره 36 عامًا، ﻭﻟﻤﻊ ﻧﺠﻤﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻭﺑﺮﻉ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻭﻓﻰ أﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮ.

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻴﺘﻮ عام 2004 ، ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎﻥ، أحلام حقيقية، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2007 ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2008 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻄﻠقة له، تاجر السعادة، وقدم عام 2013 مسلسل «حلاوة الروح».

هى فوضى؟

نجح خالد صالح فى تجسيد الأدوار المركبة بشكل نموذجي، ويتضح ذلك في شخصية «حاتم» فى فيلم هى فوضى للمخرج الكبير يوسف شاهين.. حاتم أمين الشرطي الفاسد الظالم الذي يحكم حي شعبي بالقهر، هو رمز للسطة الغاشمة، ومن جانب آخر هو ايضًا ذلك الرجل الضعيف أمام حبه لفتاة تصغره سنًا وترفضه فيسعى جاهدًا لإرضائها بشتى الطرق الممكنة.

عاشق للأعمال ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻳﺤﺮﺹ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺷﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀﻩ، ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍﺷﺪ ﻟﻌﻼﺝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ، ﺣﻀﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

رحيل “تاجر السعادة قبل وصوله لشط الجزيرة”

توفى اليوم الخميس الموافق 25/9/2014 ، الفنان خالد صالح عن عمر يناهز الـ49 بعد تدهور حالته الصحية بعد إجرائه عملية قلب مفتوح للمرة الثانية بمركز مجدى يعقوب، قبل أيام من عرض فيلم الجزيرة 2.