بالصور والفيديو .. افتتاح مبني النيابة الإدارية بالسويس بحضور المحافظ وقائد الجيش الثالث‎

افتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس ، والمستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ، يرافقهم اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس ، وقيادات المديرية ، و اللواء اسامه عسكر قائد الجيش الثالث الميداني ، وقيادت الجيش الثالث الميداني ، وأعضاء هيئة النيابة العامة والإدارية مبنى النيابة الإدارية بعد إعادة تجديده وترميمه عقب إتلافه أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

توجه محافظ السويس وأعضاء النيابة عقب الافتتاح إلى منطقة الملاحة لوضع حجر أساس مبني جديد تابع للنيابة الإدارية من المقرر بنائه خلال الأشهر القادمة ، حيث شارك فى الافتتاح المستشار أحمد عيد المحمدى القنصل العام الجديد للملكة العربية السعودية.

كما زار رئيس هيئة النيابة الإدارية مبني النيابة الإدارية الفرعي بحي السويس والتقي بمسئولو النيابة وأعضائها وتفقد سير العمل.