وزير البيئة: المحميات الطبيعية تفتح ابوابها يوم السبت القادم مجانا للاحتفال باليوم العالمى للسياحة

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة ستقوم بفتح المحميات الطبيعية للزائرين مجانا يوم السبت القادم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

وقال فهمى ان الوزارة ستشارك كذلك بمعرض للمنتجات اليدوية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية ضمن الاحتفالات التى تقام بمحافظة البحر الاحمر بهذا الحدث بمدينة الغردقة ..مؤكدا ان ذلك يأتى فى إطار الأهتمام بالسكان المحليين نظرا دورهم الفعال فى حماية وصون الطبيعة وتنمية السياحة البيئية.

من ناحية أخرى أوضح الدكتور محمد طلعت رئيس الادارة المركزية لحماية الطبيعة ان الوزارة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى و الذى ينظم هذا العام تحت شعار ” السياحة و التنمية المجتمعية ” بهدف دعم السياحة و تشجيع السياحة البيئية و لتحقيق التعاون المشترك للتنمية السياحية المستدامة بما يتضمن الحفاظ على الموروث الثقافى و حماية الطبيعة و الدور الذى يلعبة السكان المحليين فى حماية و صون المحميات و التنوع البيولوجى.

وقال طلعت ان قطاع المحميات بالبحر الاحمر سيشارك بمعرض للمشغولات و المنتجات اليدوية المحلية و كذلك التنسيق مع الجمعيات و الاسر المنتجة للمشغولات اليدوية فى وجود صانعى هذه المشغولات للتعرف على كيفية صناعة هذه المشغولات و العمل على تدريبهم كما يتضمن المعرض بعض المنتجات الجاهزة للعرض على ان يتم تواجد مرشدين داخل المحميات لتعريف الحضور بالحدث و اهميته بالاضافة الى توفير كافة الاستعدادت لاستقبال الزائرين بكافة المحميات الطبيعية.

جدير بالذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت يوم 27 سبتمبر كيوم عالمى للسياحة عام 1975حيث ذكرى تاسيس منظمة السياحة العالمية و بهدف دعم فرص نمو المجتمعات المحلية حول العالم و تعزيز التنمية السياحية المستدامة و ستقوم وزارة السياحة المصرية بتكريم الشركات السياحية و الفنادق و القرى السياحية و المحلات و مراكز الغوض طبقا للضوابط و المعايير التى و ضعتها و تقام الاحتفالية العالميةهذا العام بمدينة غوادالاخارا فى المكسيك.

وتبلغ عدد شبكة المحميات الطبيعية بمصر 30 محمية بحوالى 17% من مساحة مصر والتى تتنوع ما بين محميات تراث طبيعى وثقافى وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجى وموارد اقتصادية ومن المتوقع أن يصل عدد المحميات الطبيعة إلى 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017.

أ ش أ