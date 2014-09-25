ضبط 95 كيلو لحوم فاسدة فى حملات على محلات الجزارة بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة التموين بمنطقة شرق الدلتا ومدن القناه ومباحث التموين بعمل حمله خلال ايام الخميس والاحد الماضى .

وأكدت صبرية محمد موسى مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أنه تم ضبط لحوم بمحل جزاره ملك محمد ابراهيم الدسوقى بحى السلام مذبوحه خارج المجازر الحكومية وليس عليها ختام وتعتبر غير صالح للاستخدام الادامى وتم تحرير محضر بتلك الكمية المضبوطه وهى 41 كيلو .

وتم ضبط كمية وزن 54 ك لحوم بمحل لصاحبه عبدالعزيز اسماعيل احمد بشارع البحرى بحى ثان بجوار المخبز الآلى غير صالحه للاستهلاك الأدمى، وتم تحرير محضر بذلك، وتم ضبط 28 طبق سمان وطبق جناح دجاج واثنين طبق قطع رومى بمحل يدعى زمزم لعرض منتجات اللحوم والدواجن لصاحبه عاصم السيد حسن والمضبوطات ليس عليها اى بيانات تفيد اسم المجزر وتاريخ الصلاحية والانتاج مما يعتبر مخالف للمواصفات ومخالف لقرار وزير الصناعه وتم تحرير محضر بالمضبوطات.

وتم ضبط قطع لانشون غير صالحة للاستهلاك ستة من شكاير الدقيق مخلوط وسبعه شكاير بقسماط مدشوش وخلطة متبلات غير مدون عليها اى بيانات وتعتبر مجهولة المصدر وذلك بشركة اطياب بجمعية السلام وتم تحرير محضر بالضبوطات .

وتم ضبط عشرون كيس بلاستيك بوزن خمسة وعشرون كيلو تقريبا تحتوى على خلطة بهارات ومتبلات وشطه ومكتوب عليها خلطة كفته برجر لحوم وليس عليها اى بيانات او علامات توضح تاريخ الانتاج والصلاحيه وتعتبر مجهولة المصدر وهى صالحه للاستهلاك الادامى وذلك لوجود رائحتها النفاذه المعتاده وذلك بشركة الاسماعيلية للصناعات الغذائية ( فودينا ) وتم تحرير محضر بالمضبوطات .