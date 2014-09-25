داعش يفجر أقدم كنيسة في العراق

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية بأن عناصر داعش فجروا الكنيسة الخضراء التي تعد من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط بعبوات ناسفة زرعت بداخلها ومحيطها، وسط تكريت،(170كم شمال بغداد).

وقال المصدر الأمني – في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي ( واع ) اليوم الخميس – إن مسلحين من تنظيم (داعش) فجروا مساء أمس الكنيسة الخضراء في منطقة القصور الرئاسية وسط تكريت بعبوات ناسفة وضعت بداخلها وفي محيطها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مبينا أن الكنيسة تعد من اقدم الكنائس في الشرق الأوسط .

وأضاف المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن النظام السابق أجرى عليها ترميمات خلال العام 2000، وقدمت إدارة محافظة صلاح الدين طلبا لإدراجها على لائحة التراث العالمي في العام 2013 .

يذكر أن الكنيسة الخضراء شيدت خلال المائة الأولى للميلاد وهى من المعالم الأثرية داخل مجمع القصور الرئاسية على ضفاف نهر دجلة وتضم ساحات مفتوحة ورسومات أثرية.

أ ش أ