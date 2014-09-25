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“القابضة الغذائية” تطرح لحوم وأضاحي ومواد تموينية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الاضحي

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“القابضة الغذائية” تطرح لحوم وأضاحي ومواد تموينية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الاضحي “القابضة الغذائية” تطرح لحوم وأضاحي ومواد تموينية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الاضحي

ارشيفية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح لحوم وأضاحي ومواد تموينية بأسعار مخفضة تصل إلى 15 بالمائة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء أركان حرب إبراهيم حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية – التابعة لوزارة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه أعطى توجيهات لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع والتوزيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتوفير كافة أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة والخراف الحية خلال أيام العيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تقرر أيضا توفير السلع الاستراتيجية من السكر والأرز والدقيق وزيت الطعام إلى جانب توفير السلع الأساسية الأخرى للمواطنين وبأسعار مخفضه تناسب محدودي الدخل، مشيرا إلى توفير خط ساخن باسم الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 16984 لتلقى الشكاوى والمقترحات.

من جانبه.. أكد أحمد إمام مسئول العلاقات العامة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن اللحوم والخراف التي تطرحها الشركة تتسم بالجودة العالية سواء المحلية أو المستوردة ومن أفضل أنواع اللحوم فى العالم.

وطالب جموع المواطنين بالاتصال بالخط الساخن التابع للشركة القابضة للإدلاء بمقترحاتهم أو شكواهم في حال وجودها وأن الشركة القابضة ستتعامل مع تلك المقترحات والشكاوى بشكل فوري وجدية تامة.

 

 

أ ش أ

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