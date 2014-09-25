مصرع سائق شاحنة بعد اصطدامه بسور ميناء سفاجا ونجاة العشرات من الركاب‎

لقى سائق شاحنة بضائع مصرعه في حادث اصطدام الشاحنة التي يقودها بالسور الجديد لميناء سفاجا البحرى وانقلابها ، بسبب حدوث عطل مفاجئ بفرامل الشاحنة.

تلقي الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث سفاجا اخطارا من الخدمة الأمنية أمام ميناء سفاجا يفيد بمصرع ناصر الشحات حسنى سائق شاحنة، بعد اصطدام الشاحنة بالسور الخارجى لميناء سفاجا البحرى ، وانفلاب الشاحنة.

تبين من تحريات المباحث أن الشاحنة التى تحمل رقم “1628″ جمرك نويبع كانت فى طريقها لدخول الميناء للسفر علي احدي العبارات المغادرة للسعودية واكتشف السائق تعطل الفرامل بصورة مفاجئة، ولم يجد السائق أمامه سوى الاصطدام بالسور، ليتجنب الاصطدام بالمتواجدين بالقرب من مكان الواقعة.

نجا العشرات من الركاب المتواجدين أمام الميناء من الموت وتمكن أحد الأوناش المتواجد بالقرب من الميناء من رفع حطام الشاحنة وانتشال جثة السائق.