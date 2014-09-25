رئيس جامعة بنها: قرار درجة النجاح يراعي البعد الإجتماعي لأولياء أمور الطلاب‎

قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، ان إصداره قرارا بصفته مفوضا عن مجلس الجامعة، بمنح درجة واحدة لكل طالب تتغير حالته من الرسوب للنجاح خلال شهر أغسطس الماضي، جاء في المقام الاول في مصلحة جميع الطلاب الذين استفادوا من القرار.

ونفى شمس الدين مايردده البعض، من ان القرار جاء من باب المجاملة او المخالفة للقانون ، مشيرا إلى انه راعى في القرار البعد الإنساني والاجتماعي لأولياء أمور الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، ان الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في الاتجاه نحو التنمية والتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة هو الدافع الحقيقي وراء القرار، الذي استفاد منه الطلاب في مختلف الكليات مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة التعليم.