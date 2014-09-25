وزير الخارجية الصيني يطالب بدور رائد للأمم المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الخميس، أنه يتعين على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدور رائد في الحرب العالمية على الإرهاب. وقال يي، أمام قمة لمجلس الأمن الدولي حول الإرهاب الليلة الماضية،أن الإرهاب يطل برأسه القبيح مرة أخرى، ولابد أن يلتزم المجتمع الدولي بالممارسات التي ثبت فعاليتها ويلتزم بالقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.

>وأضاف، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه «لابد أولا أن نضمن وجود تنسيق سليم»، موضحا أن «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عليهما الاضطلاع بدور رائد في الحرب العالمية على الإرهاب»، وتابع: «هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، وتحقيق تنسيق فعال، واتخاذ إجراءات ملموسة». كما شدد وانج على ضرورة تبني المجتمع الدولي لنهج متعدد الجوانب.

>ورأي أن «الحرب العالمية على الإرهاب يتعين خوضها بنهج موحد يتضمن إجراءات تتخذ في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاستخباراتية والأيديولوجية من أجل معالجة كل من أعراض الإرهاب وأسبابه الجذرية، ولاسيما القضاء على أسبابه الرئيسية وتربته الخصبة»، مضيفا أن الأعمال العسكرية لابد أن تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

>كما أكد وزير الخارجية الصيني أنه لابد للمجتمع الدولي من إتباع معايير ثابتة في الحرب العالمية على الإرهاب.وقال إن «أي عمل إرهابي، في أي شكل من الأشكال ومتى واينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه أو أيا كان من يستهدفه، لابد من محاربته بعزم»، لافتا إلى أنه «لا ينبغي إتباع معايير مزدوجة، علاوة على أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بجماعة عرقية معينة أو دين معين».

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