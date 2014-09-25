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تموين القليوبية يضبط مصنع يستخدم المبيدات الحشرية في زيوت الشعر

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تموين القليوبية يضبط مصنع يستخدم المبيدات الحشرية في زيوت الشعر تموين القليوبية يضبط مصنع يستخدم المبيدات الحشرية في زيوت الشعر

مديرية أمن القليوبية

نجحت مباحث بالقليوبية بالتعاون مع مديرية التموين، في ضبط مصنع يقوم بتصنيع زيوت للشعر مستخدما مبيدات حشرية سامة، مما يسبب السرطان للمواطنين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لفرع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، بقيام صاحب محل لبيع البذور والمبيدات الحشرية بقليوب، يدعى “مصطفى. ع. ش”، بخلط مواد سامة على زيت شعر مجهول المصدر، وبيعها كزيت للشعر، وباستئذان النيابة داهمت قوة من رجال التموين وتم ضبط كمية كبيرة من مواد التصنيع، والزيوت المعدة للبيع.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة أمرت بالتحفظ على المضبوطات ووجهت للمتهم تهمة الغش والتدليس .

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