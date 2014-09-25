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شارك في دفتر عزاء خالد صالح

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توفي الفنان خالد صالح، صباح الخميس، بعد إجرائه عملية قلب مفتوح في مستشفى القلب بأسوان، عن عمر يناهز 50 عامًا.

وولد خالد صالح في القاهرة، وبدأ التمثيل على مسرح الجامعة، كما مثل في مسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة، وكان هذا في الوقت الذي كان يمارس فيه أعماله التجارية الخاصة.

وتفرغ خالد صالح للتمثيل بداية من عام 2000، وهو في سن السادسة والثلاثين، وسرعان لمع نجمه سريعًا.

ومن أبرز أعماله السينمائية «تيتو، عمارة يعقوبيان، الريس عمر حرب، هيا فوضى، أحلام حقيقية»، وعرض له في رمضان 2007 مسلسل «سلطان الغرام»، ورمضان 2008 «بعد الفراق».

«المصري اليوم» تدعو قراءها للمشاركة في دفتر عزاء خالد صالح.

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