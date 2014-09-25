فندق نور أرجان من روتانا تنظم حملة للتبرع بالدم

قام العديد من المتطوعين من المنطقة الشرقية بالفجيرة بالتبرع بالدم لعمل الخير. حيث استضاف منظم هذا الحدث النبيل فندق نور أرجان من روتانا بالتعاون مع مستشفى الفجيرة ووزارة الصحة

وكان الهدف من الحملة حث وتوعية الموظفين والضيوف والأعضاء الآخرين في المجتمع على التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وخاصة بعض أفراد المجتمع الذين يخضعون لحالات تهدد حياتهم. كما يتألف الفريق من المانحين لفريق إدارة نور أرجان من روتانا الذين شاركوا بفاعلية في انجاز هذا الحدث حيث تم التظيم مع مجموعة من فندق نور أرجان روتانا و موظفي مستشفى الفجيرة في الموقع حيث قدموا المعدات الضرورية والإمدادات الطبية>

وقال أحمد اندر، مدير عام الفندق، " أن التبرعات الصغيرة على هذا النحو ضرورية لصحة العديد من المرضى خاصة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. أنا ممتن جدا لفريقي ومستشفى الفجيرة الذين كانوا جزءا من هذه الحملة. وفندق نور أرجان من روتانا حريص دائما على تنظيم و رعاية مثل هذه الأحداث النبيلة كجزء من مبادرتنا في روتانا الأرض لرفع مستوى الوعي والمساهمة في تقدم وتطور مجتمعنا

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