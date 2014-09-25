إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الثالث إلى السادس من أكتوبر

تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية اعتبارا من يوم الجمعة " وقفة عرفة " التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1435 هــ الموافق الثالث من شهر أكتوبر عام 2014 .. حتى يوم الإثنين 12 ذي الحجة الموافق السادس من أكتوبر 2014.

وأصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك..مشيرا إلى أن الدوام الرسمي سيستأنف اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع من أكتوبر 2014 .

و يأتي التعميم استنادا إلى الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 حول الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة.

وبهذه المناسبة رفع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المبارك.

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