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الأهلي: غالي في أسوأ حالاته لا يمكن الاستغناء عنه

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الأهلي: غالي في أسوأ حالاته لا يمكن الاستغناء عنه الأهلي: غالي في أسوأ حالاته لا يمكن الاستغناء عنه

شدد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي على أهمية تواجد حسام غالي قائد الفريق في التشكيلة الأساسية رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال جمعة بلهجة حاسمة: "غالي في أسوأ حالاته، لا يمكن الاستغناء عنه".

وتابع في تصريحات تليفزيونية "أعلم أن حسام غالي لا يقدم مستواه المعهود في الفترة الأخيرة، ولكنه يتعرض لضغوط نفسية كبيرة".

وأضاف "هذا الضغط يؤثر على مستواه بالسلب، والجهاز الفني يقدر إحساس غالي بالمسئولية عن قيادة الفريق، وهو ما يجعله يتحلى بالعصبية في أوقات عديدة".

وكان قائد الأهلي تورط في أكثر من مشادة مع زملائه، حيث اشتبك لفظيًا مع سعد سمير في أحد التدريبات، واتفعل على تريزيجيه في مباراة القطن الكاميروني.

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