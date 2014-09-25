وفاة الفنان خالد صالح عن عمر يناهز 49 عامًا بعد إجرائة عملية قلب مفتوح في أسوان

توفى منذ قليل الفنان “خالد صالح” عن عمر يناهز الـ 49 عام، في بمركز القلب في أسوان تحت إشراف الدكتور مجدي يعقوب .

تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد صالح، بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، بمركز القلب في أسوان.

وقال الممثل خالد الصاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الفنان خالد صالح في حالة حرجة بمركز القلب بأسوان.

وطلب الصاوي، الصديق المقرب لخالد صالح، من جمهوره الدعاء له بالشفاء وأن يعود لجمهوره في أحسن حال.

ومثل صالح ما يقرب من 32 فيلم سينيمائي و16 مسلسل تليفزيوني و4 مسلسلات إذاعية و5 مسرحيات .