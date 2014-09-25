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وزير الآثار في الفيوم: نسبة السياحة الوافدة لمصر زادت بنسبة 15 % عن العام الماضي

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وزير الآثار في الفيوم: نسبة السياحة الوافدة لمصر زادت بنسبة 15 % عن العام الماضي وزير الآثار في الفيوم: نسبة السياحة الوافدة لمصر زادت بنسبة 15 % عن العام الماضي

 

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أن سوف تسترد خلال الأيام القليلة المقبلة، عددًا من القطع الأثرية الهامة من بعض الدول الأوربية، موضحًا أن السياحة والمناطق الأثرية بدأت تسترد عافيتها بعد فترة ركود وأن الإحصائيات كشفت أن نسبة السياحة الوافدة لمصر زادت هذا العام بنسة 15 % عن العام الماضي .

وأشار الوزير – خلال زيارته للفيوم – إلى أن هناك خطة للوزارة لتطوير وإعادة إحياء المتاحف علي مستوي الجمهورية والارتقاء بمنظومة الخدمات للنهوض بالقطاع السياحي والأثري، موضحًا أن ذلك يأتي رغم ضآلة موارد الوزارة التي بلغت 125 مليون جنيه خلال العام الماضي في الوقت الذي تبلغ فيه رواتب العاملين بالوزارة 58 مليون جنيه شهريا .

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