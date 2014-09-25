معسكرات للطلاب الجدد وأولياء امورهم حتى إنهاء إجراءات التسجيل بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على إقامة معسكرات لاستقبال الطلاب الجدد و أولياء امورهم وتوفير المبيت لهم في أحد مباني المدن الجامعية لحين الانتهاء من إجراءات التقديم.

كما وافق المجلس على خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2014-2015و التي تتضمن قوافل متنوعة و معسكرات تشجير ودورات تدريبية و احتفالات ورحلات للمحميات الطبيعية ومؤتمرات دولية ، ومذكرة تفاهم بين الجامعة و جامعة RAI بالهند في مجالات التعليم ، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة بقنا و قسم علم الحيوان بجامعة بون بألمانيا في مجالات العلوم والتعليم العالي و الدراسات العليا.

كما وافق المجلس على لائحة برنامج تكنولوجيا انتاج الحاصلات الزراعية و التصنيع الغذائي في المناطق الحارة وشبه الحارة بنظام الساعات المعتمدة للتعليم المفتوح بكلية الزراعة بقنا ، وإضافة محور الفنون الجميلة و التنمية الثقافية إلى المشروعات البحثية و المحاور المقدمة لتلك المشروعات.

وقرر المجلس تعيين الدكتورة نسرين مبارك كمال في وظيفة استاذ مساعد بكلية التربية النوعية و الدكتور محمد رشدي ابراهيم في وظيفة استاذ مساعد بكلية الحقوق والتعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة اسماء صبري و فاطمة سعد جامع بكلية العلوم و الدكتور خالد سليمان عبد الحليم بكلية السياحة والفنادق و الدكتورة ايمان احمد عبد الموجود بكلية الطب . ومنح درجة الدكتورة لكل من باسم صبري محمد وعمر عمر علي موسى بكلية التربية بقنا ونورا حسن يوسف وهويدا زكي احمد بكلية العلوم و ابراهيم احمد عبد الله بكلية الآداب وهند نبيل محمود بكلية الطب ومنح درجة الماجستير لكل من هبة مصطفى ابو المجد ورجاء احمد عباس و ياسمين ثابت محمود و احمد محمد الدسوقي بكلية العلوم وحسام فرج محمد وامال طرزان مصطفى واسماء حسين احمد و محمد احمد علي ومحمد محمد احمد محمد بكلية الآداب ومحمد صلاح الدين محمد وهيثم محمد ابو المجد وبغدادي سيد حسن بكلية التربية الرياضية وايمن محمد احمد ابراهيم بكلية الطب البيطري ورأفت سليم عبد العزيز بكلية التربية بالغردقة.

كما قرر منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2014 درجة الدبلوم العام في التربية ( نظام العام الواحد ) وعددهم 91 طالب ، ومنح 14 طالب درجة الدبلومة المهنية في التربية ( تكنولوجيا التعليم ) ، و19 طالب درجة الدبلومة المهنية في التربية (ادارة مدرسية ) ، و2 طالب درجة الدبلومة المهنية (تربية خاصة )، و6 طلاب درجة الدبلوم العام في التربية نظام العامين ، و20 طالب درجة الدبلوم الخاص في التربية بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة.