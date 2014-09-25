محافظ السويس يأمر بحظر جمع تبرعات بالمدارس وإحالة المخالفين للتحقيق‎

حظر اللواء العربى السروى محافظ السويس مديرى المدارس بالمحافظة من جمع أى تبرعات مالية او عينية من أولياء الأمور نظيرا تحويل أبنائهم او غيرها.

وطلب المحافظ من قيادات التعليم ومديرى الإدرات التعليمية الثلاثة التحقيق في أى شكوى من أولياء الأمور وإحالتها إلى إدارة الشئون القانونية أو النياية.

وقال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ، ان بشرى عبد العزيزى مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية أكدت انه لاصحة لما تردد عن إحالة عدد من مديرى المدارس للشئون القانونية لجمعهم التبرعات.