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الريفي: اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن سعودي

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وصف منسق الأعمال والمتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي ان اليوم الوطني للمملكة بأنها مناسبة عزيزة على كل مواطن سعودي يحتفي خلاله بذكرى اعلان الموحد لهذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه قيام المملكة العربية بعد ان انتهى من توحيدها وتثبيت أركانها وتأسيس بنيانها على التقوى والإيمان الراسخ بالله تعالى.

وقال "الريفي" إن هذه المكانة الرائدة وهذا التقدم الذي تعيشه المملكة قد وضع أسسه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله بعد كفاح طويل من أجل توحيد البلاد على أسس قوية ومتينة قوامها صهر أبناء الجزيرة المترامية الأطراف في مجتمع واحد أساسه الإسلام ويسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

واضاف: "إن المملكة ولله الحمد في مقدمة دول العالم التي تقاوم الإرهاب معلنة عزمها على ملاحقة الإرهاب واستئصاله من جذوره وهي في نفس الوقت في مقدمة الدول الداعمة للتنمية في البلدان النامية ايمانا من قيادتها بضرورة الإسهام في مكافحة الفقر والمرض والأمية انطلاقا من مبادئ الدين الحنيف وترسيخا لقيم مجتمع المملكة ودعما للسلم في العالم.

وتابع: "بهذه المناسبة والذكرى الجميلة بحلول اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يطيب لي أن أتقدم الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة وشعبها بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة متمنيا لمملكتنا الحبيبة الرخاء والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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