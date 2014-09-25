المحكمة العليا: اليوم هو الأول من شهر ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1435ه مساء أمس الأربعاء وأن اليوم الخميس هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الجمعة التاسع منه الموافق للثالث من شهر أكتوبر 2014م.

وفيما يلي نص بيان المحكمة العليا:

"القرار رقم (63/ه) وتاريخ 29/11 1/12/1435ه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد عقدت المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الخميس الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1435ه حسب تقويم أم القرى، متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1435ه.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1435ه بشهادة عدد من الشهود العدول.

وبهذا يكون يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من شهر ذي الحجة عام 1435ه حسب تقويم أم القرى الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر أيلول من عام 2014م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1435ه، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق للتاسع منه ويوافق للثالث من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2014م، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين".

رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها:

عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين - عضو، د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان - عضو، سليمان بن إبراهيم الحديثي - عضو، أحمد بن حمد المزروع - عضو، محمد بن شريم الشعبي - عضو، عبدالله بن عبدالرحمن القاسم - عضو، سعد بن محمد الغامدي - عضو، عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي - عضو.

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب