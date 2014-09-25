قادة القوات الخاصة لأمن الطرق يناقشون خطط الحج

الرياض - مناحي الشيباني

اجتمع قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني بعدد من قيادات أمن الطرق بمهمة الحج وذلك في مقر قيادة أمن طريق مكة المكرمة-جدة "الشميسي"، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط المتعلقة بعمل أمن الطرق في موسم حج هذا العام وسبل تنفيذ هذه الخطط بما يضمن نجاح الموسم وأمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آلية فرز وإعادة وتبصيم الحجاج المخالفين بما يضمن منع الحجاج المخالفين والسيارات الناقلة لهم من دخول المشاعر المقدسة وذلك بمتابعة من سعادة قائد القوات الخاصة لأمن الطرق وبإشراف مباشر من مدير الأمن العام وقائد قوات أمن الحج.