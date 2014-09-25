تسريحات شعر جديدة وسريعة

مع بداية موسم الدراسة قد تجدين أن الوقت ضيق جداً لتصفيف شعرك بالطريقة التي اعتدتِ عليها في أوقات الإجازة، فإذا كنت طالبة أو حتى سيدة عاملة فبالتأكيد لن تجدي الوقت الكافي لتمشيط شعرك في صباح كل يوم، فهل معنى ذلك هو الاستسلام لتسريحة تقليدية واحدة كل يوم؟

بالتأكيد لا، فحتى إن كان الوقت لديك ضيقاً، فيمكنك القيام ببعض التسريحات الحيوية السريعة.

إليك بعض الأفكار التي لن تستغرق منك أكثر من 10 دقائق:

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1.التسريحة الأولى: هي تسريحة بسيطة جداً تعتمد على تقسيم شعرك إلى قسمين، قسم للأعلى وقسم للأسفل مع لف القسم الأعلى إلى كعكة عشوائية وترك القسم الأسفل منسدلاً على ظهرك، وتتميز هذه التسريحة الجميلة ببساطتها وتناسبها مع الكثير من المناسبات سواء كانت في الصباح أو حتى في المساء.

2.التسريحة الثانية: تعتمد هذه التسريحة على الضفائر، فالضفائر من الأساليب السهلة البسيطة التي يستطيع أي منا عملها، فهي لا تحتاج إلى ابتكار، كما أنها تعطي الشعر شكلاً جذاباً وجميلاً، ابدئي بعمل بعض الضفائر بأطراف الشعر مع ضفيره في منتصف الشعر، ثم اتركي باقي الشعر منسدلاً.

3.التسريحة الثالثة: تعتمد هذه التسريحة على الأناقة الفرنسية، فهي تسريحة بسيطة تعتمد على لم الشعر ولفه بطريقة عشوائية باستخدام دبوس رقيق للشعر.

4.التسريحة الرابعة: هي تسريحة تعتمد على الفوضى، ولكنها فوضى أنيقة وبسيطة يتميز بها شعرك، فقط قومي بلم شعرك على أحد الجوانب مع عمل ضفيرة بسيطة له عند الأطراف.

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