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ضبط ٦٠٠ سرنجة و٦٨٠ عدسة عين بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

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ضبط ٦٠٠ سرنجة و٦٨٠ عدسة عين بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة ضبط ٦٠٠ سرنجة و٦٨٠ عدسة عين بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط ٦٠٠ سرنجة و ٦٨٠ عدسة عين بحوزة راكب مصري قادم من الامارات , اخفاها داخل جيوب سحرية بين طيات ملابسه لتضليل الجمارك وبيع المضبوطات داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية .

ذكرت مصارد امنية بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من ابو ظبي اشتبه مامور الجمرك في الركاب وبتفتيش حقائبه عثر علي المضبوطات، امر احمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب وحجز المضبوطات وتحرر محضر ضبط جمركي .

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