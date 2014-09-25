خيمة التواصل العالمية تفتتح مكتب تمثيل لها بالقاهرة برئاسة وليد الكيلاني

بدأت “خيمة تواصل العالمية” التى يرأسها الدكتور عبد الله النيادى فى التخطيط لتأسيس فرعها بالقاهرة، من خلال مكتب تمثيل لها بالقاهرة برئاسة وليد الكيلانى استشارى تكنولوجيا المعلومات والإعلام.

وقال وليد الكيلانى ممثل خيمة التواصل العالمية بالقاهرة، إن قرار الدكتور عبد الله النيادى، بإقامة فرع لـ”خيمة تواصل العالمية” فى القاهرة لتحقيق التنسيق والتواصل بين مصر والإمارات.

وأضاف الكيلانى خلال مؤتمر صحفى عقد فى فندق سفير بالدقى، أن خيمة التواصل العالمية الكائن مقرها الرئيسى فى أبو ظبى بالإمارات تسعى لتقوية العلاقات والتقارب بين جميع الدول العربية والأجنبية على مستوى العالم ونشر ثقافة المحبة والسلام والإخاء بين شعوب العالم أجمع دون تفرقة لأى اعتبارات سواء كانت من حيث اللغة أو الجنس أو الديانة.

وأضاف الكيلانى، أن الخيمة تقيم كل خميس بمقرها بأبو ظبى ، أمسية يتم فيها مناقشة القضايا والموضوعات والأفكار، فى ما بين الحضور ويشارك فى هذه الندوات بعض الساسة والمسئولين والشخصيات العامة من مختلف دول العالم .

وأتم الكيلانى، أن خيمة التواصل العالمية تستعد لتنظم بطولة العالم لملاكمة العربية المحترفين بمشاركة لاعبين من عدة دولة عربية وعالمية، ضمن فعاليات بطولة “بطل الأبطال” التى ستقام فى عدة عواصم عالمية فيما تحتضن أبو ظبى مبارتها النهائية.