مصرع سائق وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة‎

لقى سائق مصرعه و اصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى، أمام مركز كفر الدوار.

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة،اخطارا بالحادث و كشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم ب هـ ا 7134 نقل(فر قائدها هاربا)على الطريق الزراعى و أمام منطقة معمل القزاز،قام السائق بتهدئة سرعته فجأة،فاصطدمت به من الخلف السيارة رقم،ب م ج 8613 ملاكى قيادة(رجب كمال الاسيوطى-42 عام-سائق).

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية و اصابة 7 من مستقليها وهم(عمار عبد الباعث-37 عاما)و(جمعه كمال عوض-45 عاما)و(على بدر عبدالله-32 عاما)و(امال احمد عبد الرحيم-50 عاما)و(رشدى محمد عبد العزيز-39 عاما)و(سعيد كمال الاسيوطى-42 عاما)و(محمد كمال الاسيوطى-36 عاما).

وتم نقل الجثة و المصابين الى مستشفى كفر الدوار العام و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.