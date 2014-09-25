بالصور .. شكوى لرئيس الجمهورية لرفض التضامن الاجتماعي استلام مبني حكومي بالسويس‎

أرسل عبد اللطيف حمد الله مقاول بالسويس مذكرة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي يشكوا تجاهل المسئولين فى الدولة والإهمال بعدم تسلم مبني حكومي قام ببنائه وتم الانتهاء منه منذ 6 أشهر وعدم استلامه يعد إهدارا للمال العام.

أضاف المقاول عبر المذكرة أنه تم إسنادعملية إنشاء مجمع الخدمات المتكامل للأسرة والطفولة بمدينة التوفيقية بمحافظة السويس له وكانت جهة التعاقد والإسناد مديرية الإسكان والمرافق بالسويس ، موضحا أنه تم تنفيذ التعاقد على أكمل وجه وبناء المبني والانتهاء منه فى 13 أبريل الماضي وتم استلام المبني فنيا من جهة الإسناد وأصبح جاهز للتشغيل.

وأوضح المقاول أن مديرية التضامن الاجتماعي هي الجهة المالكة للمشروع وعليها استلام المبني إداريا لبدء تشغيله الا أنها لا تبالي بذلك ولا تريد الاستلام وأصبح المبنى عرضه للسرقة والتخريب فقام بتأجير بعض الموظفين لحراسة المبني وهو مخالف لشروط التعاقد.

وقال أنه أرسل 6 خطابات عاجلة إلى محافظ السويس ورئيس مجلس الورزاء ومديرية التضامن والإسكان والجهات الرقابية ولم يتحرك أحد وهو ما يعد إهدار صريح للمال العام وإهمال للممتلكات العامة.