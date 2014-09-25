قيادى حزبى : السيسى قدم روشتة لعلاج الإرهاب من ثلاث خطوات “المواطنة والتنمية والتعاون”

قال المستشار يحيى قدرى، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن الرئيس السيسى قدم “روشتة” لعلاج الإرهاب من ثلاث خطوات هي “المواطنة والتنمية والتعاون”، مؤكدا أن الرئيس السيسى يمثل جميع المصريين فى كلمته أمام الأمم المتحدة وأشعر الشعب بالفخر، خاصة تأكيده على المضي قدما لاستكمال خارطة المستقبل وبناء مصر الجديدة.

وأضاف قدرى – في تصريح صحفي له اليوم – أن كلمة الرئيس السيسى قوية وواضحة، وأن هتاف الرئيس بـ “تحيا مصر” فى أروقة الأمم المتحدة، أشعر المصريين بصحة اختيارهم وتذكر العالم بحضارتنا التي قدمناها لهم وسنصدرها لهم مرة أخرى، لافتا النظر إلى أن الرئيس السيسى صار مفخرة للعرب وللشعب المصري.

وأوضح قدرى، أن كلمة الرئيس السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت وضع مصر من جديد على الساحة الدولية وأعادها لدورها الرائد في العالم والتوازنات الدولية، وأعاد لمصر دورها المحوري كما كانت في سابق عهدها، لافتا النظر إلى أن دعوة الرئيس، قادة دول العالم لحضور المؤتمر الاقتصادي المصري في فبراير القادم سيساهم في إحداث طفرة اقتصادية واستثمارية في القريب العاجل.

أ ش أ