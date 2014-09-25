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حبس 73 إخوانيًا من عام لـ15 في «أحداث قسم كفر الشيخ»

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حبس 73 إخوانيًا من عام لـ15 في «أحداث قسم كفر الشيخ» حبس 73 إخوانيًا من عام لـ15 في «أحداث قسم كفر الشيخ»

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس ، 9 متهمين بالحبس 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما عاقبت المحكمة 73 آخرين بالسجن 15 سنة غيابيًا وغرامة 20 الف جنيه ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والحبس لمدة سنة لـ 4 أحداث مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات فى أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشاريين عصام ابو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وحضور عمرو محمدأنور ممثل النيابة وسكرتارية وليد الاعصر ومينا عوض.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل العمد، وتخريب عمدى لأملاك عامة وسرقة المنقولات ومسدس ميرى من مأمور الضبط القضائى، وحيازة أسلحة بدون ترخيص على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل العمد، وتخريب عمدى لأملاك عامة وسرقة المنقولات ومسدس ميرى من مأمور الضبط القضائى، وحيازة أسلحة بدون ترخيص على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

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