افتتاح الدّورة الثّامنة للمهرجان الدولي للمرأة في سلا

كرّم مهرجان "سلا" الدّولي لفيلم المرأة بدورته الثّامنة، في حفله الإفتتاحي الفنّانة المصرية وفاء عامر، ضمن فقرات التّكريمات، بحضور حشد من الفنانين والإعلاميين وشخصيات ثقافية وسياسية، وذلك بفضاء قاعة هوليوود في مدينة "سلا" المغربية، حيث تسلّمت عامر بالمناسبة درع التّكريم من وزير الاتّصال المغربي مصطفى الخلفي.

من جهتها، أثنت الإعلامية فاطمة الإفريقي في كلمة لها، عن التّجربة الفنّية لوفاء عامر التّي خاضت معارك ضد الإقصاء والتّهميش وحرية التّعبير، فيما عبّرت عامر عن مشاكل المرأة وهمومها.

كما حظيت وبنفس المناسبة، الممثلة المغربية زاهية الزهري بتكريم مماثل، حيث تسلّمت درع تكريمي من وزير الثّقافة محمد أمين الصبيحي، الذي هنأها على التّكريم في هذا المهرجان الذي يُعدّ مهرجان المرأة بإمتياز، فيما وصف المخرج لحسن سرحان الفنانة زاهية الزهري بالفنانة المنضبطة والجّادة، التّي تخطّت بحرفيّة جميع الصِّعاب في طريقها الفنّي.

بعد ذلك تم تقديم أعضاء لجنة التّحكيم المكونة من: الباحثة الإجتماعية والخبيرة المغربية عائشة بلعربي كرئيسة، وعضوية كل من أستاذة السينما البلغارية دينا يوردانوفا، والممثلة والمخرجة والمنتجة الفرنسية كارين بلان، والمخرجة والمنتجة والكاتبة اليونانية بيني بانايوتوبولو، والممثلة المغربية سعيدة باعدي، والمخرجة والمنتجة البوركينابية سارة بويي.

كما غنّت الفنانة الشّابة نبيلة معن في الإفتتاح، ليُعلن بعد ذلك رئيس جمعية أبي رقراق عن انطلاق الدّورة بالعرض الأول لفيلم "الأوراق الميتة" للمخرج المغرب يونس الركاب.

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