مقتل 14 جهاديا وخمسة مدنيين في ضربات للائتلاف في سوريا

قتل ما لا يقل عن 14 جهاديا و5 مدنيين في ضربات جوية شنها الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم «داعش» ليل الأربعاء الخميس في سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال المرصد إن الجهاديين قتلوا في غارات مساء الأربعاء على محافظة دير الزور (شرق) فيما قتل المدنيون الخمسة وبينهم طفل في غارات على مدينة الحسكة (شمال شرق).

وأوضح المرصد أن الغارات على محافظة دير الزور استهدفت مصافي نفطية يسيطر عليها تنظيم «داعش» ومواقع للتنظيم.

وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة قصفت مساء الأربعاء 12 مصفاة نفطية يسيطر عليها تنظيم «داعش» في شرق سوريا.

وهي اول مرة تستهدف قوات الائتلاف منشات نفطية بهدف تجفيف المصدر الرئيسي لتمويل الجهاديين الذين يبيعون النفط المهرب لوسطاء في دول مجاورة.