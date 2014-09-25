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بالصور ضبط سيارة نقل محملة برؤوس ماشية أثناء محاولة تهريبها خارج الوادى الجديد‎

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بالصور ضبط سيارة نقل محملة برؤوس ماشية أثناء محاولة تهريبها خارج الوادى الجديد‎ بالصور ضبط سيارة نقل محملة برؤوس ماشية أثناء محاولة تهريبها خارج الوادى الجديد‎

السيارة المضبوطة

تلقى اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من العميد صبري غازي، مدير المباحث، بضبط سيارة نقل محملة برؤ​وس ماشية أثناء محاولة تهريبها خارج المحافظة.

تبين قيام حملة أمنية بقيادة الرائد أيمن المنشاوي رئيس مباحث قسم الخارجة، والنقيب محمد عبد الله حسن معاون المباحث، أسفرت عن ضبط شخصين وسيارة نقل محمل عليها 4 عجول بقري بقصد تهريبها خارج المحافظة بالمخالفة لقرار محافظ الوادى الجديد رقم 15 لسنة 2007 م والخاص بحظر نقل الماشية خارج المحافظة.

تم التحفظ علي الماشية بمديرية الزراعة بالخارجة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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