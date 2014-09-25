وصول 49 ألف طن مواد صناعية وبوتاجاز لموانئ السويس

شهدت موانيء السويس، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا فى وصول العبارات و سفن البضائع عبر موانيها حيت أستقبلت ميناء الزيتيات السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وقال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الاعلامي لهيئة الموانئ أن ميناء الأدبية أستقبل السفينة هى يوان و على متنها 37554 طن كلينكر قادمة منشرق اسيا و السفينة لى جين و على متنها 535 طن معدات و يغادر الميناء اليوم السفينة حاج سيد و على متنها 7680 طن و السفينة نور و على متنها 4000 طن و السفينة سبيرو و على متنها 10 الاف طن بضائع عامة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة اليوسيفية و على متنها 672 راكب و 29 شاحنة و 48 سيارة و 74 سيارة ترانزيت .

وميناء نويبع شهد اليوم مغادرة الفوج الثامن لحجاج البر و عددهم 950 حاج و 21 باص على متن العبارتين آيلة و برنسيسة حيث يغادر الميناء العبارة آيلة و على متنها 851 حاج و 18 باص و يستقبل الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 595 راكب و 5 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة .

وشهد ميناء نويبع بالامس مغادرة العبارة ايلة و على متنها 871 حاج و 21 باص و 3 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 1020 حاج و 18 باص و 4 سيارة خلال رحلتين للعبارة و السفينة بريدج و على متنها 31 تريلا و 19 براد و 3 باص و استقبل الميناء العبارة ايلة و على متنها 385 راكب و 3 سيارة خلال رحلتين للعبارة و العبارة برنسيسة و على متنها 267 راكب و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 19 براد و 19 تريلا .

كما استقبل ميناء سفاجا بالأمس السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 تريلا و 48 سيارة و 11 راكب و العبارة القاهرة 1057 راكب و 79 سيارة و 34 تريلا و غادر الميناء العبارة الرياض و على متنها 1177 راكب و 8 سيارة و 10 تريلا و 7 براد .