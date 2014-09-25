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وصول هيئة محاكمة 86 متهم في “أحداث قسم كفر الشيخ” لمعهد امناء الشرطة بطره

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وصول هيئة محاكمة 86 متهم في “أحداث قسم كفر الشيخ” لمعهد امناء الشرطة بطره وصول هيئة محاكمة 86 متهم في “أحداث قسم كفر الشيخ” لمعهد امناء الشرطة بطره

أرشيفية

وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن فريد، لمعهد أمناء الشرطة بسجن طره، اليوم الخميس، لحضور جلسة  النطق بالحكم على 86 متهمًا فى أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

يصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشاريين عصام ابو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وحضور عمرو محمد أنور ممثل النيابة وسكرتارية وليد الاعصر ومينا عوض.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل العمد، وتخريب عمدى لأملاك عامة وسرقة المنقولات ومسدس ميرى من مأمور الضبط القضائى، وحيازة أسلحة بدون ترخيص على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

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