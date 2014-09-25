أوباما يكرم المصري “جون ميلاد ” لجهوده في مساعدة الأطفال والنساء

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتكريم المصري “جون ميلاد جاد” عن جهوده في مساعدة الأطفال والنساء للتصدي للعنف المجتمعى ضدهم.

ففي كلمات الرئيس اوباما اثناء تكريم جون ميلاد جاد بحفل نظمته مؤسسة كلينتون الخيرية بأمريكا مساء الثلاثاء الماضي ”جون جاد” من مصر، يعمل على تعليم المصريين كيف يقبلوا بعضهم، جون هو المستقبل، يساعد الناس على إكتشاف القوة داخلهم والقيادة ومساعدة الأطفال والفتيات ضد ”العنف الجنسى”.

ويذكر ان جون ميلاد هو مخرج شاب، قام بدراسة “الفنون التطبيقية” بجامعة حلوان ثم بدأحياته العمليه بدراسة الإخراج والعلاج بالفن، واهتم بالتمثيل المسرحي وخاصة “الميلودراما” وعمل أيضا على ورش عمل في مجال العلاج بالتمثيل والتى كان منها ما يخص الأطفال والنساء، وضحايا العنف الأسري والمجتمعي، وضحايا أماكن الأزمات، خرج منها بأفكار عروض مسرحية، يجسّد فيها معاناة هذه المجموعات في صور تعبيرية، عبر فرقته “ولسه للفنون”.