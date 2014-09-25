البابا تواضروس يرأس قداسًا في كنيسة مارمينا

رأس البابا تواضروس الثاني، ليلة الأربعاء، القداس الإلهي في كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بهالينكس في كندا بعد أن دشن الكنيسة.

وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية أن البابا تواضروس ألقى كلمة بعنوان «كيف أكون تلميذ المسيح»، مضيفا أن البابا تواضروس الثاني التقى مع شعب كنيسة القديسين بطرس وبولس في مونتريال بكندا في لقاء روحي ألقى خلاله عظة بعنوان «دور الكنيسة القبطية الروحي والخدمي».

كان البابا تواضروس الثاني قد دشن عدة كنائس خلال زيارته الحالية لكندا، التي بدأت يوم 3 سبتمبر الجاري في إطار جولته الرعوية التي شملت أيضا هولندا وسويسرا.