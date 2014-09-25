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مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بسمالوط فى المنيا

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مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بسمالوط فى المنيا مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بسمالوط فى المنيا

صورة أرشيفية

لقي شخصين مصرعهم، واصيب 4 أخرون إثر تصادم بين سيارة اجرة وتوك توك بالطريق الدائري لمركز سمالوط أمام قرية الشعراوية .

تلقى اللواء اسامه متولي مدير امن المنيا، اخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع حادث تصادم بين سيارة اجرة وتوك توك بالطريق الدائري أمام قرية الشعراوية بمركز سمالوط.

وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الأمن لمكان الحادث حيث تبين مصرع كل من، احمد عنتر 23 سنه طالب ومحمد زهران 20 سنه طالب وإصابة 4 اخرين من بينهم سائق بشركه كهرباء الوسطي وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة .

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