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ملثمون يستولون علي سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز بالمنيا

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ملثمون يستولون علي سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز بالمنيا ملثمون يستولون علي سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز بالمنيا

مسلحون

قام شخصان ملثمان بسطو مسلح علي سيارة موزع اسطوانات بوتاجاز محملة بـ25 اسطوانة واستولوا عليها بطريق الشيخ فضل بالمنيا.

تلقى مدير امن المنيا اخطارا بتعرض موزع بوتاجاز يدعي سعيد محمد فايز 54 سنه موزع اسطوانات بوتاجاز ومقيم ببني مزار للسطو المسلح والاستيلاء علي سيارته اثناء سيرة بطريق الشيخ فضل
> ، وبسؤال المجني عليه أكد تعرضه للسطو المسلح من قبل ملثمين يحملان أسلحة آلية اثناء سيره بالطريق الصحراوي بالقرب من الشيخ فضل واستولوا علي سيارته.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهمين.

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