مقتل 3 أشخاص وفقدان 13 بعد غرق قارب فى باراجواى

لقى 3 أشخاص عل الأقل حتفهم وفقد 13 آخرون بعدما انقلب قارب في نهر باراجواى أثناء هبوب عاصفة على بلدة كارميلو بيرالتا فى شمال باراجواى.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الخميس أن القارب كان يقل طاقمه المؤلف من 11 شخصا فضلا عن 16 سائحا برازيليا، كانوا في رحلة صيد إلى بانتانال، وهى منطقة المستنقعات على جانبي الحدود مع البرازيل، وتبعد مسافة 600 كيلومتر شمال أسونسيون عاصمة باراجواى.

وأوضحت السلطات أن 11 شخصا ممن كانوا على ظهر القارب تمكنوا من السباحة إلى البر، وتم انتشال 3 جثامين، فيما استعانت السلطات بعدد من الغواصين للبحث عن المفقودين.

أ ش أ