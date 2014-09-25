هاموند يعلن زيادة دعم المعارضة السورية إلى 56 مليون جنيه استرليني

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الأربعاء، أن لندن سوف تزيد دعمها للمعارضة السورية المعتدلة إلى 56 مليون جنيه استرليني.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإئتلاف الوطني، هادي البحرة: «مجموعة أصدقاء سوريا عقدت اليوم اجتماعًا قدم فيه رئيس الإئتلاف الوطني رؤيته بشأن سوريا المستقبل بعد سقوط نظام بشار الأسد».

وأضاف قائلًا: «بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكًا. لقد قدم رئيس الائتلاف الوطني، هادي البحرة، في اجتماع أصدقاء سوريا رؤيته حول المستقبل بعد سقوط نظام الأسد، ونحن نساند رؤيته، وسوف تزيد بريطانيا من حجم مساعداتها للجماعات المعارضة للأسد، لتصل إلى 56 مليون جنيه استرليني».