أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

هاموند يعلن زيادة دعم المعارضة السورية إلى 56 مليون جنيه استرليني

Google+ Print

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الأربعاء، أن لندن سوف تزيد دعمها للمعارضة السورية المعتدلة إلى 56 مليون جنيه استرليني.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإئتلاف الوطني، هادي البحرة: «مجموعة أصدقاء سوريا عقدت اليوم اجتماعًا قدم فيه رئيس الإئتلاف الوطني رؤيته بشأن سوريا المستقبل بعد سقوط نظام بشار الأسد».

وأضاف قائلًا: «بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكًا. لقد قدم رئيس الائتلاف الوطني، هادي البحرة، في اجتماع أصدقاء سوريا رؤيته حول المستقبل بعد سقوط نظام الأسد، ونحن نساند رؤيته، وسوف تزيد بريطانيا من حجم مساعداتها للجماعات المعارضة للأسد، لتصل إلى 56 مليون جنيه استرليني».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية