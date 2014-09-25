ديفيد كاميرون يدعو البرلمان للانعقاد للتصديق على ضربات جوية ضد داعش

قال رئيسالوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه يود مشاركة بريطانيا فيالضربات الجوية، التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، بعد أن طلبت الحكومة العراقية المساعدة من لندن.

واستدعى كاميرون البرلمان للانعقاد للتصديق على التدخل العسكري.

وسينعقد البرلمان، الذي كان في عطلة، الجمعة، للتصويت على السماح لسلاح الجو الملكي البريطاني بضرب أهداف لتنظيم داعش في شمال العراق.

وتؤيد الأحزاب الثلاثة الرئيسية في بريطانيا هذه الخطوة، لذا فإن من المتوقع إقرارها في البرلمان بسهولة.