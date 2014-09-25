مجهولون يختطفون الكاتب والإعلامي الليبي فرج بوالعشة من أحد فنادق طرابلس

اختطف مجهولون الكاتب والإعلامي الليبي فرج بوالعشة من أحد فنادق العاصمة طرابلس .

وأكدت أسرة بوالعشة في تصريحات لها، عملية إختطافه من قبل مجهولين من أحد فنادق العاصمة ، ولم تعلن حتي الأن أي جهة مسئوليتها عن عملية إختطافه ولا مكان تواجده.

وفرج بوالعشة كاتب وإعلامي ومناضل قدم الكثير للقضية الليبية وساهم في حركة المعارضة ضد نظام القذافي بالمهجر لسنوات طويلة ودعم ثورة السابع عشر من فبراير منذ اندلاعها.

وأدان الإعلامي والناشط الحقوقي حسن الأمين عملية اختطاف بوالعشة وناشد خاطفيه عبر حائطه علي الفيس بوك بضرورة إطلاق سراحه فورا وقال: “مهما كانت الإختلافات السياسية والفكرية فالإختطاف والتغييب القسري يظل جريمة في حق الإنسانية.

أ ش أ