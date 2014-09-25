مخترع علاج ” سوفالدي” : توصلنا لجيل جديد من العقار.. والحكومة المصرية بدأت التفاوض عليه

كشف مخترع علاج ” فيروس سي – سوفالدي” ، الدكتور ريموند شينازي، عن توصله لجيل جديد من العقار «سوفالدي» المعالج لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ٍسي)، لافتًا إلى دخول الحكومة المصرية في مفاوضات للحصول عليه ونشره في مصر.

وأضاف خلال لقائه على فضائية ” إم بي سي مصر” أمس الأربعاء أنه :” يتمنى أن يأتي عقاره بنتائج إيجابية أثناء تطبيقه في مصر؛ نظرًا لنسبة الإصابة بفيروس «سي» داخل مصر ” .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان دشنت موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات المرضى الراغبين في الحصول على العقار الجديد لفيروس سي (سوفالدي)، وهو www.nccvh.org.eg، مؤكدة أن التسجيل يبدأ من يوم الخميس 18 سبتمبر 2014 ويستمر حتى نهاية يوم 14 يوليو 2015.

وقد أوضحت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية على موقعها الإلكتروني، أن التسجيل للحصول على العقار الجديد يتطلب إدخال عدد من البيانات الشخصية، وهي: (الرقم القومي، والاسم الثلاثي، واسم الوالدة الثلاثي، ورقم التليفون)، على أن يرد الموقع على المريض خلال 24 ساعة من الحجز، بإخطاره ببيانات وعنوان وحدة العلاج المتاحة لاستقبال المريض في الموعد المحدد، ونوهت اللجنة عن أن تحديد وحدة العلاج يتم بناءً على بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمريض، ومحل الإقامة المثبت بالبطاقة.