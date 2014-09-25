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الكويت ترسل مليوني برميل من النفط الخام كشحنة أولى لمصر في أكتوبر

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الكويت ترسل مليوني برميل من النفط الخام كشحنة أولى لمصر في أكتوبر الكويت ترسل مليوني برميل من النفط الخام كشحنة أولى لمصر في أكتوبر

قالت الكويت، أمس الأربعاء، إنها ستشحن نحو مليوني برميل من النفط الخام أوائل أكتوبر إلى ، وتعطيها أولوية كمشترٍ قبل المبيعات من المخزونات في سوق البحر المتوسط.

وقد تم توقيع صفقة شحن مليوني برميل من الخام الكويتي شهريًا هذا الأسبوع مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).

وسوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50 في المائة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتملك مجموعة من أربعة بلدان خليجية عربية أخرى -هي والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر- النصف الآخر.

وقال ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، “عقد التخزين مع سوميد يهدف إلى تيسير صادرات النفط الخام إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”.

وستذهب الشحنة الأولى وقدرها مليونا برميل إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر، ثم تضخ عبر الأنابيب إلى مرفأ سيدي كرير.

ونقلت (كونا) عن المضف قوله، إن مصر ستعطى أولوية وفقًا لاحتياجاتها.

وكانت الإمارات والسعودية والكويت قدمت مجتمعة لمصر منحًا وقروضًا ومنتجات نفطية بمليات الدولارات منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، العام الماضي.

وقالت مصر، الأسبوع الماضي، إنها ستشتري 65 في المائة من وارداتها من المنتجات النفطية ابتداءً من العام القادم من الإمارات.

رويترز

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