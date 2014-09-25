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رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى عدم رفع العقوبات عن موسكو

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حث رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، اللأربعاء، الغربيين على عدم رفع عقوباتهم عن روسيا، طالما لم تستعيد أوكرانيا «سيادتها على كامل أراضيها».

وقال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ندعو إلى عدم رفع العقوبات طالما أن أوكرانيا لم تستعيد سيادتها على كامل أراضيها»، منددًا مرة جديدة بـ«الغزو» الروسي لشرق اوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد وعد من على منصة الأمم المتحدة بأن الغربيين سيرفعون العقوبات، في حال اختارت روسيا «طريق الدبلوماسية والسلام».

ولكن رئيس الوزراء الاوكراني قال: «نحن لا نثق بالكلمات نثق فقط بالأفعال والأعمال»، طالبًا من روسيا «تنفيذ التزاماتها الدولية واحترام 12 نقطة في اتفاق وقف اطلاق النار»، الموقع في مينسك، في 20 سبتمبر.

وأوضح: «كل يوم، وبالرغم من وقف إطلاق النار، نخسر جنودًا أوكرانيين في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا».

وندد بموقف روسيا، التي هي «عضوًا في إخلال الأمن، بدل أن تكون عضوًا في مجلس الامن» الدولي.

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