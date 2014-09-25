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رئيس مجلس النواب بطرابلس يبحث والمبعوث الأممي الأزمة الليبية

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بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل لما يدور في ليبيا.

ونقل «ليون»، خلال لقائه وعقيلة، مساء الأربعاء بنيويورك، رؤيته ورؤية الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وضع آلية لوقف القتال، حيث أوضح «ليون» موقفهم مما يحدث في ليبيا.

وحث «ليون» مجلس النواب والحكومة الليبية الجديدة على أن تكون قوية، وأن تضع حدًا لما يحدث في ليبيا، وأبدى استعدادهم للتعاون مع ليبيا في دعم العملية الديمقراطية وإحلال السلام في ليبيا.

كما أكد المبعوث الشخصي للأمم المتحدة على أنه سيزور مدينة طبرق قريبًا.

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