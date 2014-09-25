الشرطة السودانية تحاصر منزل سفير جوبا بالخرطوم لتنفيذ أمر قضائي

حاصرت قوات من الشرطة السودانية، منزل سفير جوبا لدى الخرطوم، في أعقاب تفاقم أزمة تتصل بسيارات خاصة بنقل النازحين، جرى التحفظ عليها بمنزل السفير ميان دوت، وصدر أمر قضائي بتسليمها إلى أحد المواطنين السودانيين.

وقال نائب سفير جوبا في الخرطوم، كاونك مقر، لموقع «سودان تربيون»، مساء الأربعاء: «أن السيارات الثلاث، لواري، خصصت للعودة الطوعية ونقل الراغبين من أبناء الجنوب إلى ميناء كوستي، بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني»، منوهًا إلى أن قرارًا رئاسيًا صدر في عام 2012، قضى بأيلولة كل الآليات المتحركة للسفارة في الخرطوم.

وأشار إلى أن عدم امتلاك مقر أخر استدعى الاحتفاظ بالسيارات في منزل السفير، لافتًا إلى اتصالات سابقة بين سفارتهم وجهاز الأمن والاستخبارات السودانيين لصيانة العربات المتوقفة، إلا أن أحد المواطنين، طبقًا لنائب السفير، أشار إلى أنه أجرى في وقت سابق لانفصال الجنوب صيانة لتلك العربات، وأن عليها مطالبات مالية لم يكتمل سدادها.

ووصل سفير جنوب السودان لدى الخرطوم قادمًا من جوبا وتمكن من احتواء الأمر.