السيسي لـ«تايم»: انتخابات 2012 كانت نزيهة.. وأنا أمثل الإسلام المعتدل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الانتخابات الرئاسية، التي عقدت عام، 2012، «كانت تتميز بنزاهتها، وكانت نتيجة هذا الاختيار الحر الإخوان المسلمين، الذين لاقوا قبولًا في بداية حكمهم».

وأضاف السيسي، في حوار لمجلة «تايم» الأمريكية نشرته، الأربعاء: «أقول أن أي انتخابات ستعقد في المستقبل لا أضمن أن يكون للجماعة نفس الحظوظ والفرص، أو نفس القبول الذي لاقوه من قبل».

وحذر السيسي الدول الغربية من مواطنيها الجهاديين العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق، بقوله: «احترسوا وراقبوا هؤلاء الجهاديين لأنهم ما أن ينخرطوا في مجتمعاتكم، إلا وسوف يتبعون نفس الممارسات المتطرفة، ولهذا السبب لا يمكننا الحد من الجهود الرامية التي يمارسها الجيش المصري، فالإجراءات التي أتخذت العام الماضي ضد الإرهاب ليست كافية لإنهاء ذلك، فلا يوجد بلد واحد بمنأى عن هذه العقيدة، وأخشى أن تكون عودة الجهاديين الأجانب لمجتماعتهم وبلادهم نتيجتها كارثية».

واختتم حديثه: «لا يمكن أن أكون ضد الإسلام ، فأنا أعتبر نفسي مسلم متدين ولكن الواقع يمثل تحديًا، فأنا ببساطة أمثل الإسلام المعتدل، ولكني قلق من التحديات القادمة، من الفقر والجهل في العالم الإسلامي».