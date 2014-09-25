نقل 4 ممرضين وعمال من وحدة صحية قروية الي مستشفي باريس المركزي لتغيبهما عن العمل بالوادى الجديد‎

قرر المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد نقل 4 ممرضين وعمال من وحدة صحية قروية الي مستشفي باريس المركزي لتغيبهما عن العمل .

وقال رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ان :” تقرر نقل ممرضين وعاملين من الوحدة الصحية القروية لقرية لجدة التابعة لمركز باريس الي مستشفي باريس المركزي بناء علي تعليمات علي اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد بسبب تغيبهما عن نوبتجية العمل الخاصة بهما في الفترة المسائية داخل الوحدة ” .

واضاف انه :” ورد شكوي من احد المواطنين للمركز والإدارة الصحية بباريس عن تضرره من العاملين بالوحدة الصحية لقرية جدة بسبب عدم تواجدهما في العمل في الفترة المسائية بالوحدة”.

واكد انه :” جاري التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممرضين والعمال خاصة بعد ثبوت واقعة تغيبهما عن العمل بالوحدة الصحية لقرية جدة “.